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https://www.24chasa.bg/sport/article/23199129 www.24chasa.bg

Безредици по улиците на Лондон и Париж след победата на Франция над Мароко (Видео)

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кадър: Х

След победата на Франция с 2:0 над Мароко в полуфинала на Световното първенство по футбол, в части на Лондон и Париж избухнаха безредици. На места се стигна до сблъсъци между събрали се привърженици и полицията, а властите разположиха засилени сили за сигурност, пише " Дейли мейл". 

В Лондон напрежението ескалира в района на Еджуеър Роуд. Разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват засилено полицейско присъствие, включително служители на специализираните части за борба с безредиците. На кадрите се виждат и няколко души, за които се предполага, че са полицаи, лежащи на земята, докато техни колеги им оказват помощ. Към момента няма официално потвърждение за броя и състоянието на пострадалите.

Други видеозаписи показват полицейски формирования с предпазна екипировка, които се придвижват по Еджуеър Роуд, както и струпване на хора в района на кръстовището с Ъпър Бъркли Стрийт. Част от присъстващите отправят обидни възгласи към служителите на реда, след което полицията предприема действия за разпръскване на множеството.

На кадрите се виждат още дим, за който се предполага, че е от запалени факли, както и полицейски автомобили със светлинна сигнализация.

Подобни празненства и събирания се проведоха и в Париж след края на полуфиналната среща, като френските власти разположиха засилени полицейски сили на ключови места в града с цел предотвратяване на безредици.

Към момента официалните власти не са публикували пълна информация за евентуални арести, пострадали или нанесени материални щети.

кадър: Х

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