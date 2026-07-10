Безредици по улиците на Лондон и Париж след победата на Франция над Мароко (Видео)

След победата на Франция с 2:0 над Мароко в полуфинала на Световното първенство по футбол, в части на Лондон и Париж избухнаха безредици. На места се стигна до сблъсъци между събрали се привърженици и полицията, а властите разположиха засилени сили за сигурност, пише " Дейли мейл".
В Лондон напрежението ескалира в района на Еджуеър Роуд. Разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват засилено полицейско присъствие, включително служители на специализираните части за борба с безредиците. На кадрите се виждат и няколко души, за които се предполага, че са полицаи, лежащи на земята, докато техни колеги им оказват помощ. Към момента няма официално потвърждение за броя и състоянието на пострадалите.
Други видеозаписи показват полицейски формирования с предпазна екипировка, които се придвижват по Еджуеър Роуд, както и струпване на хора в района на кръстовището с Ъпър Бъркли Стрийт. Част от присъстващите отправят обидни възгласи към служителите на реда, след което полицията предприема действия за разпръскване на множеството.
На кадрите се виждат още дим, за който се предполага, че е от запалени факли, както и полицейски автомобили със светлинна сигнализация.
Подобни празненства и събирания се проведоха и в Париж след края на полуфиналната среща, като френските власти разположиха засилени полицейски сили на ключови места в града с цел предотвратяване на безредици.
Към момента официалните власти не са публикували пълна информация за евентуални арести, пострадали или нанесени материални щети.
🇲🇦🇬🇧 | Incidentes en Londres tras la eliminación de Marruecos ante Francia en el Mundial. Hinchas marroquíes chocaron con la policía en Edgware Road, arrojando botellas y fuegos artificiales; hay cuatro detenidos.pic.twitter.com/LOCyrCKO7c— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 10, 2026
Schreckliche Bilder auch aus London nachdem Marokko gegen Frankreich aus der Weltmeisterschaft geflogen ist. Eine Weltstadt in kriegsähnlichem Zustand. pic.twitter.com/I8aBeCurfF— COLDJACK (@TheColdJack) July 10, 2026
Violence erupted in Paris and London after Morocco's 2–0 defeat to France. They can't bear defeat. The same thing happened during the last World Cup. FIFA should take strict action against the countries like Morocco, Egypt and Algeria. #worldcup #FIFA pic.twitter.com/DX644PgKe6— Ankan Bhaduri (@AnkanBhaduri) July 10, 2026
#HCHInternacionales | Caos total en París: vehículos volcados e incendiados, paradas destrozadas, cristales rotos y bandas de criminales arrasando todo durante Francia-Marruecos.— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 10, 2026
FP pic.twitter.com/wPlhHG8wDC