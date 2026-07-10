Домът на "Левски" ще е пълен до краен предел за първия мач от Шампионската лига след 17 г.

"Левски" разпродаде всички билети за стадион "Георги Аспарухов" за реванша с босненския първенец "Борац" (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът е във вторник (14 юли) от 20:30 часа, а първата среща през тази седмица завърши 1:1.

Така във вторник се очаква да има около 18 хил. на "Герена".

Българският шампион продаде около 12 хиляди абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори "А" и "В". Така билети днес бяха пуснати само за сектор "Б", като с предимство се ползваха притежателите на златни членски карти на "Левски". Така за по-малко от час и половина всички налични пропуски, пуснати в продажба на касите и онлайн, бяха изчерпани.