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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23200727 www.24chasa.bg

Изолираха от отбора основен халф на Англия

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Полузащитникът на Англия Деклан Райс е изолиран от състава поради инфекциозно заболяване.

Това се случва часове преди четвъртфинала на световното първенство срещу Норвегия. Двубоят е в неделя от 0,00 ч..

Халфът има проблеми с подколянно сухожилие и с долната част на гърба, но заболяването е влошило състоянието му. Английските лекари са предприели стъпки за изолиране на Райс от основната група в опит да овладеят евентуално разпространение.

Източници от лагера на тима са уверени, че вирусът е овладян. Райс вече е пропуснал две тренировки поради инфекцията.

Играчите от норвежкия национален отбор също за имали здравословни проблеми преди няколко дни и са показали симптоми на вируса.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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