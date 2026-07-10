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Архиепископ в Аржентина цитира послание на Меси на Деня на независимостта на страната

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Архиепископ в Аржентина цитира футболната икона Лионел Меси на Деня на независимостта на страната.

.„Нека запазим фланелките и със страст нека оживим посланието, което Лионел Меси някога публикува в социалните мрежи", каза Гарсия Куерва по време на службата, преди да прочете думите, които гения от Росарио е написал преди четири години.

„Когато ние, аржентинците, се борим заедно и сме единни, сме способни да постигнем всичко, което си наумим", каза тогава футболната звезда.

В момента световните шампиони от Аржентина се готвят за 1/4-финала срещу Швейцария. Двубоят, чийто залог е място в топ 4 на мондиала, е в неделя от 4 ч сутринта.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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