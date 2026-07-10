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Клоп искал Мбапе в "Ливърпул"

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Мбапе и Клоп разговарят след мача на Франция срещу Мароко. СНИМКА: РОЙТЕРС

Килиан Мбапе е бил желан силно от Юрген Клоп в "Ливърпул".

Това разкри бившият треньор на "червените". Германецът е искал асът на френския футбол през 2017-а г.

Делегация на "Ливърпул" пътувала до Ница с частен самолет, за да се срещне с Мбапе и семейството му.

„Летяхме от Блекпул до Ница. В Ница цялото семейство Мбапе се качи на частен самолет с пет стаи или нещо такова", разказа Клоп по MagentaTV преди четвъртфинала на световното първенство между Франция и Мароко снощи, завършил с успех 2:0 за европейския тим.

„Наистина направихме всичко възможно. Летяхме в кръг, говорихме със семейството и ядохме вкусна храна. Не можеха да ни видят. . . Летяхме в кръг. Беше фантастично. И след това той отиде в Париж!", добави той.

В крайна сметка Мбапе се присъедини към "Пари Сен Жермен" с трансфер за сумата от 180 милиона евро.

Мбапе и Клоп разговарят след мача на Франция срещу Мароко. СНИМКА: РОЙТЕРС

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