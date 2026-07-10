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Потвърдиха, че Никола Цолов ще направи тестове със стар болид от Формула 1

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Никола Цолов

Директорът на отбора „Кампос Рейсинг" във Формула 2 Адриан Кампос Джуниър, изрази надежда, че Никола Цолов ще стигне до Формула 1.

Изпълнителният директор на „Рейсинг Бул" Петер Байер потвърди, че българинът ще направи тестове със стар болид от Формула 1 като подготовка за свободни тренировки. Като част от академията на „Ред Бул" Цолов е спряган за постоянно място в най-авторитетното автомобилно състезание.

Байер обаче уточни, че нашето момче се справя страхотно, но за момента това са само слухове.

В момента „Българския лъв" е едноличен лидер във Формула 2 пред Габриеле Мини, след като записа двойна победа на „Силвърстоун".

Кампос призна, че Цолов го е оставил без думи с представянето си, като прави разликата на пистата с изключителна лекота, и добави, че отборът вече се бори за победа във всяко състезание.

Никола Цолов

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