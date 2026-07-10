Нидерландски депутат: Изгонете буйстващите мароканци обратно в африканската пустиня заедно със семействата им

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Депутатът от нидерландския парламент Герт Вилдерс коментира безредиците след мача от 1/4-финалите на световното първенство между отборите на Франция и Мароко (2:0).

В нидерландските градове Амстердам, Хага и Ротердам имаше безредици след срещата от мондиала. В Амстердам полицията арестува осем души, които бяха задържани за нарушаване на обществения ред, опасно шофиране и замерване на униформени с тухли, камъни, яйца и мебели.

„В цяла Европа бушуват безредици. Изгонете тези буйстващи се мароканци от Европа обратно в африканската пустиня заедно със семействата им. Такова разнообразие е смъртоносна болест, а приемането на насилие в междукултурна среда е предателство. Използвайте всички необходими средства за възстановяване на реда", написа Герт Вилдерс в социална мрежа.