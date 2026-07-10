Според световен шампион с Франция португалците са бойкотирали Роналдо

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Световният шампион с Франция за 1998 г. Юри Джоркаеф заяви, че Португалия е бойкотирала Кристиано Роналдо, което е попречило на отбора на световното първенство.

Според него, щом 41-годишният нападател е бил титуляр тимът е трябвало да играе изцяло за него, а вместо това капитанът не е получавал достатъчно топки.

Участието на звездата в турнира предизвика сериозни полемики и разделение сред португалските фенове още след равенството с Демократична република Конго.

Португалия отпадна на 1/8-финалите след 0:1 от Испания.