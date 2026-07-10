Световен шампион върна обратно в България знаменит екип от победата над Германия

Навръх поредната годишнина от може би най-великата победа в историята на българския футбол – с 2:1 на действащия шампион Германия на ¼- финалите на САЩ'94 пореден ценен екип беше обратно в България.

На 10 юли 1994 г. Цанко Цветанов излиза като титуляр на „Джайънтс Стейдиъм", като престоява през всичките 90 минути на терена. След последния съдийски сигнал, смълчал милиони германци по света, Цветанов разменя екипа си с Томас Бертолд.

Подобно на Луис Мигел Салвадор, който години наред пази фланелката на Наско Сираков от знаменития 1/8-финал, световния шампион от 1990 г. също съхранява над три десетилетия тази на крайния бранител.

Благодарение на поредния голям жест от страна на противников играч, днес, 32 години по-късно, екипът на Цанко Цветанов е обратно в своята родина, съобщиха от Bulgarin Football Shirts.