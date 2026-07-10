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Американска тв водеща за Босна и Херцеговина: САЩ се изправиха срещу две малки държави

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Ана Каспарян Снимка: тв екран

Американската водеща Ана Каспарян заяви на живо в ефира на TYT, че националният отбор на САЩ е играл на 1/16-финалите на световното първенство срещу две страни едновременно - Босна и Херцеговина.

„Фоларин Балогун получи червен картон по време на мача между САЩ и Босна и Херцеговина. Това са две малки страни. САЩ се изправиха срещу две малки държави", каза журналистката в коментар за отменения картон на американския нападател.

Той бе помилван, въпреки че настъпи здраво Тарик Мухаремович по глезена и справедливо бе изгонен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче се обади на шефа на ФИФА и той клекна.

Ана Каспарян Снимка: тв екран

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