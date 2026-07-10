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https://www.24chasa.bg/sport/article/23201760 www.24chasa.bg

Тенисът и биатлонът казаха "не" на Русия

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Снимка: Ройтерс

Световната тенис федерация (World Tennis) и Международният съюз по биатлон (IBU) няма да връщат Русия в редиците си. В техните надпревари спортисти на най-голямата страна по територия в света ще може да участват само под неутрален флаг.

Преди няколко дни изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет (МОК) препоръча на спортните федерации да свалят ограниченията от спортистите на Русия и Беларус, а също така възстанови членството на олимпийския комитет на Русия.

Почти всички водещи световни спортни федерации изключиха руските спортисти от структурите си след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

„Отстраняването на Русия от членство в World Tennis остава в сила", се казва в изявление на пресслужбата на организацията.

Подобно решение взеха ФИФА и УЕФА, където дори не е обсъждано връщането на руските отбори във футбола.

"Международният съюз по биатлон взе под внимание решението на МОК относно неговите "препоръки към международните федерации относно участието на руски спортисти в международни състезания, но позицията ни остава непроменена", заявиха от IBU.

Световната волейболна федерация (FIVB) се вслуша в призива на МОК и възстанови членството на Русия.

Снимка: Ройтерс

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