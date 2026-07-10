Шампионът "Левски" се раздели с национал на Мартиника

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„Левски" и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие, обявиха шампионите.

Фланговият нападател се присъедини към „сините" в началото на 2025 година от "Славия" и дебютира със синия екип на 26 февруари при загубата като гост от „Черно море" с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.

Фабиен, който е роден във Франция, а е национал на Мартиника, не успя да намери място в състава на Хулио Веалскес, като често имаше контузии.

„Левски" благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от "Герена".