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Звездата на Сенегал се оттегли от националния отбор

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Садио Мане Снимка: Ройтерс

Голямата звезда на Сенегал Садио Мане прекрати кариерата си в националния отбор.

34-годишният нападател си тръгва като най-резултатния голмайстор в историята на страната с 54 гола в 130 мача. С родината си той спечели купата на африканските нации през 2021 г. и остана втори през 2019 и 2026 г.

С „Ливърпул" Мане спечели Шампионска лига, а с "Байерн" титлата в Германия. През изминалия стадион стана първенец на Саудитска Арабия с "Ал Насър" редов до Кристиано Роналдо. Суперкупа на УЕФА, Купа на Англия и Купа на Лигата.

Играл е още в „Метц", „Залцбург" и „Саутхемптън".

„Жертвах всичко за това знаме. Дадох всичко и винаги се борих яростно за нашата страна", сподели Мане при сбогуването си.

На световното Сенегал отпадна от Белгия в 1/16-финалите след продължения.

Садио Мане Снимка: Ройтерс

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