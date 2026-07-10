Звездата на Сенегал се оттегли от националния отбор

Голямата звезда на Сенегал Садио Мане прекрати кариерата си в националния отбор.
34-годишният нападател си тръгва като най-резултатния голмайстор в историята на страната с 54 гола в 130 мача. С родината си той спечели купата на африканските нации през 2021 г. и остана втори през 2019 и 2026 г.
С „Ливърпул" Мане спечели Шампионска лига, а с "Байерн" титлата в Германия. През изминалия стадион стана първенец на Саудитска Арабия с "Ал Насър" редов до Кристиано Роналдо. Суперкупа на УЕФА, Купа на Англия и Купа на Лигата.
Играл е още в „Метц", „Залцбург" и „Саутхемптън".
„Жертвах всичко за това знаме. Дадох всичко и винаги се борих яростно за нашата страна", сподели Мане при сбогуването си.
На световното Сенегал отпадна от Белгия в 1/16-финалите след продължения.