Толкова пропуснати дузпи няма в историята на световните

Килиан Мбапе пропусна дузпа на четвъртфинала на световното първенство през 2026 г. срещу Мароко, но Франция все пак се класира за полуфиналите (2:0).

Това беше шестата пропусната дузпа в редовното време и продълженията на турнира.

Освен него се провалиха Лионел Меси (Аржентина) срещу Австрия, Йорген Ларсен (Норвегия) срещу Франция, Мехди Тареми (Иран) срещу Египет, Бруно Гимараеш (Бразилия) срещу Норвегия и Лионел Меси (Аржентина) срещу Египет.

При 11-метровите за определяне на победител Германия изпорти 3 срещу Парагвай, Нидерландия направи същото срещу Мароко. Парагвай, Колумбия, Мароко, и Австралия профукаха по 2 срещу съответно Германия, Швейцария, Нидерландия и Египет. И Швейцария пропусна една срещу Колумбия.

Цената на грешката, разбира се, е различна за всеки. Например Мехди Тареми можеше да изведе Иран до плейофите в мача с Египет, а Бруно Гимараес да открие резултата за Бразилия в осминафинала срещу Норвегия, но в крайна сметка и двамата пропуснаха.

Досега само провалите на Лионел Меси и Килиан Мбапе не са довели до трагедия за отборите им на терена. Срещу Австрия аржентинецът навакса пропусната дузпа с два гола от игра, а срещу Египет спасяването на вратаря срещу Мбапе можеше да е началото на края, но и французите бяха спасени.

Това е първият път в историята, в който играч е пропуснал две дузпи в един мондиал, което прави Меси най-лошия изпълнител в историята на световните първенства с отбелязани само четири от осем. Освен него само Асамоа Гиян от Гана е профуквал повече от една. Той не успя да отбележи нито през 2010 г. (онази дузпа в 120-ата минута и ръцете на Луис Суарес), нито през 2014 г.

Дузпите след продълженията са друга история. Преди това световно Германия нямаше загубена серия, докато сега го направи с три пропуска срещу Парагвай. Нещо повече - говори се, че никой не е искал да изпълни шестия удар от бялата точка. Само Джонатан Та се осмели, въпреки че никога преди не бил изпълнявал дузпа в мач.

Различни xG модели оценяват дузпите между 0,75 и 0,80. Това означава, че средно футболистите вкарват 75-80% от наказателните си удари от 11 метра. На това световно първенство обаче статистиката е много по-лоша: 21 пропуснати дузпи от 60, включително тези след продълженията! 65% е най-лошият резултат в историята на световните първенства от 1966 г. насам, когато е започнала статистиката.

Показателите на останалите първенства са: Италия 1990 - 72,3%, САЩ 1994 - 75,0%, Франция 1998 - 80,4%, Република Корея и Япония 2002 - 70,3%, Германия 2006 - 68,0%, Южна Африка 2010 - 69,7%, Бразилия 2014 - 77,6%, Русия 2018 - 70,6% и Катар 2022 - 67,2%

През 1966 и 1970 г. не е имало пропуснати дузпи и оттогава процентът на успеваемост при дузпи се е запазил в диапазона 70-80%. Въпреки това от 2014 г. насам се наблюдава тенденция на намаляване на успеваемостта при дузпи. И това е въпреки въвеждането на VAR на световното първенство в Русия: поради нарушения на вратарите, пропусналите удари имат по-голям шанс да получат втори опит, както се случи с Хари Кейн срещу Хърватия.

Но например мароканецът Ясин Бону - майстор, който е позволил да му вкарат само две от деветте дузпи на световни първенства – се представи перфектно срещу Килиан Мбапе, като задържа крака си на линията до самия край. И влоши общия резултат на изпълнителите.