Французин спря световния ни шампион Иван Иванов в Нотингам след 4 победи

Световният шампион за юноши за миналата година Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на тревна настилка от сериите „Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд от 56 700 евро.
17-годишният българин загуби с 2:6, 2:6 от водача в схемата и №205 в световната ранглиста Клемон Шидек (Франция) за 79 минути игра.
Преди този мач Иванов, който започна турнира от квалификациите, постигна четири поредни победи. С успеха си в първия кръг националът стана най-младият българин с победа в основната схема на турнир от сериите „Чалънджър".
С доброто си представяне той си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 654-ото място.