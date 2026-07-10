Педри: Всички ме наричат Хари Потър, но не съм магьосник на терена

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Основният халф на националния отбор на Испания Педри коментира факта, че го наричат Хари Потър заради стила му на игра.

„Всички ме наричат така. Не съм магьосник, но се опитвам да помагам на отбора.

Смятам се за важен играч. Отдавна играя за националния отбор и вече се определям като опитен полузащитник. Опитвам се да помагам на по-младите и да давам своя принос", каза 23-годишният Педри.

Той и съотборниците му излизат срещу Белгия тази вечер от 22 ч в 1/4-финал на световното на стадиона в Ингълууд, Лос Анджелис.