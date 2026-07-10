Повече въпроси пред Христо Янев след 3:2 над “Дери Сити”

ЦСКА допусна голове, които не влизат и на махленски мачове

ЦСКА остави два сериозни въпроса пред Христо Янев след победата с 3:2 над “Дери Сити” в Лига Европа.

Първият е липсата на всякаква идея в играта, като отново се разчита единствено и само на индивидуални качества. Те бяха достатъчни срещу полуаматьорите от Северна Ирландия, които играят в първенството на Република Ирландия, но при по-сериозна защита едва ли ще може Стефано Сенси да си разиграва коня по начина, както го направи в четвъртък.

За това си има и причина. Липсата на лидера на халфовата линия Джеймс Ето'о е видима, като Исак Соле се стара, но не показа класа като на камерунеца. И при Соле може да се намери извинение, след като реферът Вердар Кастрати и особено ВАР Сьорен Сторкс от Германия позволиха на ирландците такава игра, че за малко не го пратиха в болница още през първото полувреме.

И вторият проблем си е очеваден. Отново след година идва максимата “на ЦСКА отбраната е като на Кенеди охраната”. Допуснати бяха два гола, които не влизат дори и на махленски мачове, а става въпрос за професионални играчи, които прибират хиляди евро. Особено първият на 35-годишния Лиъм Бойс бе такъв, че в някои отбори това води до връщането на няколко заплати в касата на клуба.

За този проблем няма никакви извинения, след като реално защитата пред Лапоухов бе тази от миналия сезон и нямаше никакви размествания. В центъра играха Теодор Иванов и Факундо Родригес, а по фланговете Давид Пастор и Анжело Мартино.

“Дери Сити” не показа, поне като гост, че ще може да затрудни ЦСКА и в реванша, но нищо не е ясно, особено при гостуване.

Следващият съперник е доста по-сериозен, защото за разлика от “червените”, “Карабах” вече се класира за втория предварителен кръг на турнира. Хегемонът на Азербайджан има участия в шампионатните фази на евротурнирите и едва ли ще се представи като ирландците.

