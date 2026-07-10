ЦСКА продаде национал на Косово в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА продаде бранителя Лумбард Делова в турския елитен "Амед", обявиха "червените". Неофициално те ще приберат близо милон евро от сделката.

Националът на Косово облече екипа на „армейците" през лятото на 2024 г. и записа участие в 69 официална мача, в които отбеляза 4 гола. Делова спечели купата на България в края на миналия сезон.

„ЦСКА благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му желае успех в бъдещите предизвикателства!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.