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ЦСКА продаде национал на Косово в Турция

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Лумбард Делова Снимка: Startphoto.bg

ЦСКА продаде бранителя Лумбард Делова в турския елитен "Амед", обявиха "червените". Неофициално те ще приберат близо милон евро от сделката.

Националът на Косово облече екипа на „армейците" през лятото на 2024 г. и записа участие в 69 официална мача, в които отбеляза 4 гола. Делова спечели купата на България в края на миналия сезон.

„ЦСКА благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му желае успех в бъдещите предизвикателства!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

Лумбард Делова

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