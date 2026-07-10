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Най-добрият вратар в България преподписа с "Левски"

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Светослав Вуцов Снимка: Start-photo

Вратарят Светослав Вуцов, избран за най-добър на своя пост за миналата година, преподписа договора си с "Левски". Новият контракт на стража е до 2028 г.

 Той стана третият играч на тима на Хулио Веласкес и втори българин с нов договор при подобрени финансови условия. Преди него с "Левски" до 2029 година преподписа капитанът Кристиан Димитров, а халфът Гашпер Търдин се ангажира с клуба до 2028.

Досегашният контракт на Вуцов бе до лятото на 2027 година. Неговата цена в момента се оценява на 3 милиона евро.

Вуцов бе привлечен от "Славия" и се утвърди като безспорен номер 1 на вратата. Той има основна заслуга за спечелването на шампионската титла.

Светослав Вуцов

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