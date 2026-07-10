"Лудогорец" продава голмайстора на Лига Европа до часове

"Лудогорец" ще продаде голмайстора на Лига Европа и голяма звезда в отбора си Петър Станич до часове на "Олимпиакос".

Това твърди sport24.gr.

Развитието на събитията около сърбина, който не беше включен в контролата на "Лудогорец" срещу "Септември" тази сутрин, подсказват, че сделката е на път да бъде завършена. Така „червено-белите" са направили последното си и вероятно окончателно предложение и сега остават финалните уговорки, за да може сръбският халф да се качи на самолета и и официално да стане играч на "Олимпиакос".

„Оказва се, че човек, който има ключова роля в осъществяването на трансфера, е пристигнал в Атина за последни контакти с "Олимпиакос". Същото се твърди, че се е случило и с човек от обкръжението на футболиста. Ако информацията се потвърди, изглежда, че вече сме в края на едно дело, което се точи вече почти месец. С много обрати, но с настояване на "Олимпиакос" и повишаване на финансовите данни до нива, които малцина са очаквали, сделката върви към своя край. Но също така трябва да се отбележи, че "Олимипакос" е имал съюзник самия футболист, който не е крил желанието си да играе в Гърция и за клуба", се казва още в информацията.

Очаква се "Лудогорец" да получи малко под 10 млн. евро за играч си.