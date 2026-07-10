Учени изчислиха най-интересните мачове от световното

С наближаването на края на мондиала учени от Североизточния университет изчислиха най-интересните 10 мача до момента. Класацията използва специален алгоритъм, като индексът се определя от 5 компонента - залози, шансове, драма, зрелище и печалби. Та според техните изчисления най-интересен до момента е двубоят между Белгия и Сенегал, спечелен 3:2 от европейците след продължения. До почти самия край на срещата африканците водеха 2:0, но допуснаха изравняване.

В класацията следват Норвегия - Кот д'Ивоар (№2), Парагвай - Германия, Аржентина - Кабо Верде, Норвегия - Бразилия, Аржентина - Египет, Португалия - Хърватия, Алжир - Австрия, Бразилия - Япония, а топ 10 се затваря от двубоя между Турция и САЩ.