ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският главен преговарящ: Готови сме за повсеме...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23203704 www.24chasa.bg

Учени изчислиха най-интересните мачове от световното

1188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Белгия сътвори паметен обрат срещу Сенегал на фазата на 1/16-финалите на турнира. СНИМКИ: РОЙТЕРС

С наближаването на края на мондиала учени от Североизточния университет изчислиха най-интересните 10 мача до момента. Класацията използва специален алгоритъм, като индексът се определя от 5 компонента - залози, шансове, драма, зрелище и печалби. Та според техните изчисления най-интересен до момента е двубоят между Белгия и Сенегал, спечелен 3:2 от европейците след продължения. До почти самия край на срещата африканците водеха 2:0, но допуснаха изравняване.

В класацията следват Норвегия - Кот д'Ивоар (№2), Парагвай - Германия, Аржентина - Кабо Верде, Норвегия - Бразилия, Аржентина - Египет, Португалия - Хърватия, Алжир - Австрия, Бразилия - Япония, а топ 10 се затваря от двубоя между Турция и САЩ.

Белгия сътвори паметен обрат срещу Сенегал на фазата на 1/16-финалите на турнира. СНИМКИ: РОЙТЕРС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)