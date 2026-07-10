Фенове чакат от 4,30 ч на “Герена” за мач от Шампионската лига

Да гледаш любимия си “Левски” на “Герена” след 17-годишно прекъсване в Шампионската лига, си има цена. И тя е да не спиш като нормалните хора, а да се редиш на опашка още преди слънцето да е озарило земята.

В петък “сините” пуснаха малкото останали свободни пропуски за реванша от първия кръг на най-комерсиалния турнир срещу “Борац” (Баня Лука). Срещата е във вторник от 20,30 ч.

Билетите бяха малко над 5 хил. и все за сектор “Б”, тъй като останалите места на централните трибуни са заети от притежателите на абонаментни карти.

А феновете, най-силно желаещи да гледат двубоя на живо, се наредиха пред касите на “Герена” повече от 5 часа преди касите да отворят - 10 ч. Част от привържениците на шампиона на България заеха местата си в чакане първи да получат ценните хартийки в 4,30 сутринта. Иначе опашката във вече светлата част на деня стана над няколкостотин метра. И логично само за 2 часа билетите свършиха. Което значи, че на “Герена” ще има близо 18 хил. срещу “Борац”.

“Сините” имат отлични предпоставки да елиминират първенеца на Босна и Херцеговина, след като в Баня Лука направиха 1:1.

“Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе”, написаха шампионите.

Нов договор с “Левски” пък преподписа вратаря Светослав Вуцов. Страж №1 на България за миналата година удължи контракта си до 2028 г. Вуцов бе с основна заслуга за шампионската титла на “Левски” през миналия сезон. Той бе привлечен от “Славия” през 2025 г.

В същото време шампионът на България намери начин да се раздели с трансферната си издънка Карл Фабиен, при това по взаимно съгласие. Националът Мартиника премина на “Герена” от “Славия” в началото на миналата година. А очакванията бяха, че той ще вдигне нивото. Е, случи се точно обратното. Крилото изигра 31 мача, без да вкара гол. А на всичкото отгоре през по-голяма част от престоя си в “Левски” бе контузен.