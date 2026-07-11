Заради Рой Кийн Ерлинг Холанд не е национал на Англия

Шансовете ни са малки, но ги имаме, каза викингът, от когото всички съперници се плашат

Всички в Англия са на тръни как националният им отбор ще опази головото страшилище на Норвегия Ерлинг Браут Холанд. Викингите тази вечер в полунощ се изправят срещу родината на футбола в може би най-чакания 1/4-финал на историческото световно първенство.

И докато фенове, а и играчи на Англия се чудят как да спрат Холанд (7 гола в 4 мача до момента на мондиала), то ситуацията можеше да е коренно различна. И Ерлинг Браут можеше да е национал на “Трите лъва”. По този начин Англия да има може би най-атомното и силно нападение в историята, съставено от Холанд и Хари Кейн.

Не, няма грешка. Въпреки че е норвежец и е горд с това, самият Ерлинг признава за евентуална възможност да играе за родината на футбола. Но заради легендата на “Манчестър Юнайтед” Рой Кийн и минималните шансове отпадат.

Всъщност Ерлинг е роден в Лийдс, Западен Йоркшир през 2000 г., където татко му Алф-Инге играе. Малко след раждането на настоящата звезда семейството се мести в Манчестър, защото Холанд-старши премина в “Сити”. Алфи, както го наричат всички, обаче претърпява тежка контузия, след

като е брутално

изритан от

Рой Кийн

Коляното на таткото на Ерлинг е почти съсипано. Зверският удар на легендата на “Юнайтед” е преднамерен. Самият Кийн обяснява по-късно, че с това си действие търси отмъщение за нападките от страна на норвежеца в предишни години, когато двамата са съперници на терена. Но да се върнем на контузията на Алфи. Травмата му е много сериозна. Той претърпява операция. А след нея връщането му на терена е трудно. Изиграва само 4 мача, след което се пенсионира и се прибира в Норвегия със семейството си.

Може би ако

баща ми

беше играл

по-дълго в

Англия или

където и да е, може би щях да съм англичанин – не знам. Но аз съм норвежец и се гордея с това”, каза преди години в интервю Ерлинг Браут Холанд.

Именно от думите му излиза, че ако грубиянинът Рой Кийн почти не е потрошил крака на татко му, то Ерлинг е можело да бъде национал на Англия. Всъщност “Дейли мейл” припомня, че британците са изпуснали и още играчи, родени в родината на футбола, като Джамал Мусиала (играе за Германия), Майкъл Олисе (за Франция) и Антоан Семеньо (Гана).

Иначе Холанд разкри, че неговата родина не е фаворит в срещата от 1/4-финалите.

“Шансовете на Англия са по-големи да стигне до 1/2-финалите. Все пак това е тимът, който е сред фаворитите да спечели турнира”, каза нападателят на скандинавците, след което се пошегува, че журналистите трябва още повече да окажат натиск върху англичаните, че той и съотборниците му да имат шанс да победят. В същото време пък в лагера на англичаните са притеснени от състоянието на основния им дефанзивен халф - Деклан Райс. Шампионът с “Арсенал” е изолиран от тима и поставен под карантина. Полузащитникът има вирус, като е изпуснал последните две тренировки на водения от Томас Тухел тим.

Иначе от

Англия пробваха

да задействат

новото правило

“Тръмп”,

но не им се получи. Футболната федерация поиска наказанието на Джарел Куанса да бъде намалено. За червения си картон срещу Мексико в предишната фаза на елиминациите бранителят изгоря за две срещи (пропуска двубоя с Норвегия и евентуален 1/2-финал). От Англия обаче поискаха ФИФА да приложи правилото “Тръмп”. Както е известно, президентът на САЩ поиска наказанието на играча на американците Фоларин Балогун да бъде премахнато и той да играе на 1/8-финала за “янките” срещу Белгия. Тогава световната футболна федерация клекна пред искането на Тръмп. За Англия обаче не направи това изключение. И Куанса няма да играе в следващите две срещи на британците на световни първенства.

Естествено, в Англия се скъсаха да критикуват президента на ФИФА Джани Инфантино как за едни може, а за други - не.

Иначе двубоят в Маями в неделя в полунощ може и да не започне по график. Прогнозите за времето по време на най-чакания 1/4-финал на мондиала са за екстремно такова. От метеорологичната служба в Маями съобщават, че температурата ще достигне до 45 градуса през деня. А на всичкото отгоре точно преди първия съдийски сигнал се очакват гръмотевични бури.

Както е известно, ако мълния падне в радиус от 13 км от съоръжението, където се играе мач от световното, то срещата незабавно се прекратява заради риск за участниците.