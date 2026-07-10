Европа пропищя от развилнели се мароканци

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Че ще има проблеми с фенове на Мароко в европейски държави след 1/4-финала на световното първенство срещу Франция при какъвто и да е резултат, бе ясно и съответно бяха взети мерки.

Отпадането на африканския тим след 0:2 от “петлите” може би бе по-лошият вариант, защото имаше буен вандалски отзвук.

В Париж, Лондон и 3 града на Нидерландия се стигна до напечени сблъсъци на развилнели се марокански фенове, които доведоха до неприятни последствия.

Във френската столица властите бяха разположили засилени полицейски сили на ключови места в града с цел предотвратяване на безредици.

Те обаче нямаше как да бъдат избегнати при солидния брой мароканци в Париж. Органите на реда бяха обстрелвани с фойерверки и камъни. Пострадаха доста автомобили, както и магазини, които не бяха взели мерки, като поставяне на решетки и капаци.

В Лондон пък в резултат на сблъсъци с фенове бе хоспитализиран полицейски служител, който е бил ударен по главата със стъклена бутилка.

В северозападната част на английската столица група мароканци бяха блокирали движението по пътя, мятаха фойерверки, димни бомби и замеряха органите на реда с боклуци. 4-ма хулигани са в ареста.

В нидерландските градове Амстердам, Хага и Ротердам също имаше безредици.

В Амстердам полицията арестува 8 мароканци, които бяха задържани за нарушаване на обществения ред, опасно шофиране и замерване на униформени с тухли, камъни, яйца и мебели.

“В цяла Европа бушуват безредици. Изгонете тези буйстващи мароканци от Европа обратно в африканската пустиня заедно със семействата им. Такова разнообразие е смъртоносна болест. Използвайте всички необходими средства за възстановяване на реда”, възропта нидерландският депутат Герт Вилдерс.