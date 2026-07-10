Германия дочака след 31 г. финалист на “Уимбълдън”

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След 31 години пауза Германия отново има финалист на “Уимбълдън”.

За първи път в кариерата си до мач за титлата на най-стария турнир по тенис в света стигна Александър Зверев. Роденият в Хамбург руснак отнесе 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 представителя на домакините от Великобритания Артюр Фери.

По-малкият от братята Звереви е в серия от 13 поредни победи в турнирите от “Големият шлем”, след като на “Ролан Гарос” най-после стана шампион. Александър е 13-ият с финал във всички турнири от “Големият шлем” и ще измести от второто място в ранглистата контузения Карлос Алкарас (Исп).

Последният представител на Германия във финал на “Уимбълдън” бе трикратният шампион Борис Бекер, който през 1995 г. загуби от Пийт Сампрас (САЩ). Другите трима немски тенисисти с финал са Михаел Щих (последният с титла през 1991 г.), Готфрид фон Крам и Вилхелм Бунгерт.

Съперник на Зверев ще бъде Яник Синер (Ит) и Новак Джокович (Сър).