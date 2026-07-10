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https://www.24chasa.bg/sport/article/23204129 www.24chasa.bg

Португалия обяви новия треньор

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Жорже Жезуш е новият селекционер на Португалия, заменяйки Роберто Мартинес, чийто договор изтече след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство.

71-годишният специалист е водил предимно местни грандове като „Бенфика" и „Спортинг" (Лисабон), а за последно спечели титлата на Саудитска Арабия начело на „Ал Насър".

Там под негово ръководство Кристиано Роналдо отбеляза 29 гола в 33 мача. Нападателят обяви, че това е било последното му световно първенство, но все още не планира да се оттегля от националния отбор.

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