Тен Хаг отказа на Нидерландия

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Бившият мениджър на "Аякс", "Манчестър Ю" и "Байер" (Л) Ерик тен Хаг отказа да поеме националния отбор на Нидерландия.

"Лалетата" отпадна от световното, губейки от Мароко (1:1 в редовното време и продълженията, 2:3 след дузпи) в 1/16-финалите.

След това Роналд Куман се оттегли като старши треньор на националния отбор на Нидерландия.

„Не съм на разположение за тази работа. Направих този съзнателен избор. Поне през следващите две години ще бъда изцяло фокусиран върху настоящия си проект", цитира тен Хаг, който е технически директор на "Твенте".

За последно като треньор нидерландецът работи в Леверкузен и бе изхвърлен след само 2 кръга на Бундеслигата.