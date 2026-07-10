България се смъкна на дъното в Лигата на нациите при дамите и е заплашена от изпадане

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Женският национален отбор на България по волейбол допусна нова загуба в Лигата на нациите - 1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 14:25) срещу Чехия във втория си двубой от третата последна седмица, която се провежда в Белград.

Тимът на селекционера Марчело Абонданца се смъкна на последното 18-о място с 2 победи, 8 поражения и 5 т. Така заплахата за изпадане от турнира изглежда страшно надвиснала. 18-ият в крайното подреждане ще напусне Лигата на нациите

Следващият двубой на нашите е утре от 17,30 часа срещу Франция и е от изключителна важност. Французойките са ни пряк конкурент в борбата за спасение.

Те са 17-и с 2 победи, 8 загуби и 6 т. В последния си мач срещаме германките в неделя.

Българките започнаха срещу Чехия с много енергия, концентрация и желание за победа. Тимът ни демонстрира ефективна игра в нападение и силен начален удар, като контролираше изцяло събитията на игрището през първата част. Без да изпуска инициативата, момичетата на Марчело Абонданца заслужено поведоха след убедителното 25:16.

За съжаление, България не успя да пренесе инерцията от силния старт във втория гейм. Чехия повиши значително нивото си на игра, а нашият отбор изпита сериозни затруднения в организацията на нападението. Съперникът бързо натрупа солиден аванс и изравни резултата след категоричното 25:12.

Чехкините запазиха по-добрия ритъм и през третата част. България срещна сериозни трудности в атака, завършвайки гейма с едва 13% ефективност в нападение, което позволи на съперника да поведе след 25:19.

В четвъртия гейм националките ни се опитаха да останат в двубоя, но Чехия вече играеше с голямо самочувствие във всеки един елемент. Поредица от отлични защитни действия и добре организирана блокада осигуриха ранен аванс на съперника от 12:6, който до края на срещата бе само увеличен за крайното 25:14.

След този резултат България се намира на последното място във временното класиране на Лигата на нациите с две победи. Същия актив имат още Франция, Украйна, Доминиканската република и Тайланд, но всички те разполагат с повече спечелени точки.

Най-резултатна за водения от Марчело Абонданца тим стана Александра Миланова с 11 точки.