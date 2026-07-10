Защитата на Испания срещу атаката на Белгия е интригата във втория 1/4-финал (съставите)

Испания има рекорден брой допуснати мачове без допуснат гол, докато атаката на Белгия е почти наравно с тази на отбора им, спечелил бронзов медал от световното първенство през 2018 г.

Това показва статистиката преди втория полуфинал между двата националния отбора, който се играе в Лос Анджелис при съдийството на англичанина Майкъл Оливер.

Ето съставите. В последния момент на загрявката контузия получи Юри Тилеманс и мястото му в титулярния състав зае Ханс Ванакен.

Испания: Симон, Поро, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Родри, Олмо, Руис, Ямал, Баена, Оярсабал.

Белгия: Куртуа, Кастан, Нгой, Мехеле, Де Койпер, Ванакен, Раскин, Де Бройне, Доку, Тросард, Де Кетеларе.

Испания е в серия от 36 мача без загуба и вече има шест поредни мача на световно без допуснат гол – рекорд на турнира.

Общото времетраене на тяхната суха мрежа е 10 часа и 9 минути игрово време. Още по-показателна е предварителната статистика: средният очакван брой допуснати голове на Испания (xGA) е само 0,30 на мач – също най-добрият на мондиалите.

Белгия, от друга страна, е впечатляващо ефективна в атака: процентът на реализация на удари тук е 12,1%, вторият най-висок в историята. В Русия през 2018 г. (15,2%), където спечелиха бронз, "червените дяволи" имаха по-добра средна стойност от 21,4 удара на мач. Те имаха повече удари към вратата само през 1970 г. (24 удара на мач), въпреки че не успяха да се класират от група със Салвадор, Мексико и СССР.

Въпреки това, коефициентите за мача са неравни: 27% за Белгия да продължи напред и 73% за Испания. Шансът отборът на Де ла Фуенте да запази суха мрежата си в редовното време е 33%.

Резултатът от директните срещи на Испания също е в тяхна полза: те не са губили от Белгия в 11 поредни мача, като са спечелили последните пет с общ резултат 13-1. Белгийците обаче имат историческо предимство на четвъртфиналите на световното първенство. През 1986 г. те елиминираха Испания с дузпи след равенство 1-1 след редовното време и продълженията. Това остава последният успех на Белгия над Испания.

Ако Белгия има шанс да прекъсне серията си от загуби, това е до голяма степен благодарение на Ромелу Лукаку. Той олицетворява ефективността на белгийската атака на този турнир. Нападателят отбеляза и трите си гола, след като влезе като резерва. Само камерунецът Роджър Мила е отбелязвал повече голове от пейката на едно първенство – четири през 1990 г. Лукаку също така стана едва вторият белгиец, след Марк Вилмотс през 2002 г., който отбелязва в три поредни мача на един турнир.

За Испания фокусът естествено ще бъде върху Ламин Ямал. Крилото има само един гол на това световно – срещу Саудитска Арабия – но влиянието му върху играта постепенно нараства. Ямал е реализирал 26 центрирания в наказателното поле, същия брой като Лионел Меси и Усман Дембеле, а също така е реализирал 17 успешни дрибъла. Само двама тийнейджъри са имали повече на едно Световно първенство: Джамал Мусиала (19 през 2022 г.) и Килиан Мбапе (22 през 2018 г.).

Ямал е най-добрият избор на статистиците за асистенции (31%) и вторият най-вероятно да отбележи (42%). Микел Оярсабал е най-добрият избор (45%) за това, след като вече е отбелязал четири гола на това тук.

Какво още говори в полза на различните сценарии за този четвъртфинал?

- Испания откри резултата в 22 от последните си 24 мача. Шансовете им да отбележат отново първи са 67%.

- Белгия запази чиста мрежа само в два от последните си осем официални мача. Шансовете Испания да отбележи изобщо са високи - до 90%.

- В седем от последните девет мача на Испания са отбелязани четири или по-малко гола. Вероятността общият резултат да е под 3,5 гола е 70%.

- Испания е изпълнила поне шест корнера в девет последователни официални мача. Вероятността за удължаване на тази серия се оценява на 63%.