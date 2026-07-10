Яник Синер не остави шансове на Новак Джокович и пак ще играе финал на "Уимбълдън"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двубоят между Яник Синер и Новак Джокович в полуфинала на "Уимбълдън" не оправда очакванията за шоу.

Бившият скиор от Южен Тирол на практика не остави шансове на рекордьора по титли от "Големият шлем" и след 6:4, 6:4, 6:4 взе реванш за загубата си от сръбската легенда в откритото на Австралия в началото на сезона.

На финала в неделя Синер ще играе с Александър Зверев (Гер), който спря изненадващия ход на родения във Франция Артюр Фери, превърнал се в нов любимец на британската публика, защото живее и тренира в Лондон.

За първи път през този сезон за титла в турнир от "Големият шлем" ще се срещнат поставените под №1 и №2.