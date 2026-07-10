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Яник Синер не остави шансове на Новак Джокович и пак ще играе финал на "Уимбълдън"

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Шампионът Яник Синер отново е финалист на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

Двубоят между Яник Синер и Новак Джокович в полуфинала на "Уимбълдън" не оправда очакванията за шоу. 

Бившият скиор от Южен Тирол на практика не остави шансове на рекордьора по титли от "Големият шлем" и след 6:4, 6:4, 6:4 взе реванш за загубата си от сръбската легенда в откритото на Австралия в началото на сезона. 

На финала в неделя Синер ще играе с Александър Зверев (Гер), който спря изненадващия ход на родения във Франция Артюр Фери, превърнал се в нов любимец на британската публика, защото живее и тренира в Лондон. 

За първи път през този сезон за титла в турнир от "Големият шлем" ще се срещнат поставените под №1 и №2. 

Шампионът Яник Синер отново е финалист на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

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