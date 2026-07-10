Испански учен: От математическа гледна точка Меси не би трябвало да съществува

Испанският математик Хавиер Иронса е предприел научен подход към оценката на статистиката и кариерата на капитана на аржентинския национален отбор Лионел Меси.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, специалистът анализира разпределението на головете и асистенциите на 90 минути за играчите в петте най-добри футболни лиги.

Той стига до средно 0,35 гола и асистенции на мач със стандартно отклонение от 0,19, след което сравнява тези статистики със статистиката на аржентинеца.

„Математически Меси не би трябвало да съществува... Най-добрите играчи са приблизително на четири стандартни отклонения от средната стойност. Е, Меси е на шест стандартни отклонения разстояние. Това се равнява на един играч на всеки 570 милиона елитни футболисти. За да добиете представа за мащаба, вземете Ла Лига, Висшата лига, Бундеслигата, Лига 1 и Серия А. Само около 60 000 играчи са играли в тях от 50-те години на миналия век. Това означава, че ще трябва да чакаме над 400 000 години, за да видим следващия Меси", отбелязlа Иронса.

39-годишният капитан на Аржентина отбеляза осем гола в пет мача на iветовното първенство през 2026 г. и в момента е втори в надпреварата за голмайстор на турнира. Френският нападател Килиан Мбапе води класацията, пред Меси по допълнителни показатели - повече асистенции.