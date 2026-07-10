Саръбоюков остана четвърти в Монако, но със силните 8,36 метра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Божидар Саръбоюков остана четвърти в скока на дължина на турнира от Диамантената лига на стадион "Луи ІІ" в княжество Монако с доста силен резултат от 8,36 метра, който постигна във втория си опит.

Победата взе легендата Малтиадис Тентоглу (Гърция). Възпитаникът на Георги Помашки прелетя 8,61 метра, най-добро постижение в света за сезона и рекорд на турнира в Монако. Предният бе Иван Педросо (Куба) - 8,58 метра.

Втори с 8,39 метра остана Уейн Пинок (Ямайка), а само с 1 сантиметър по-малко от него скочи кубинецът Хорхе Ходелин.

Това бе най-силният турнир от началото на сезона, като в него се включи и десетобоецът Симон Ехамер, който ще участва на скок на дължина на европейското. Той държеше най-доброто постижение в света с 8,51 метра. Швейцарецът завърши пети с 8,32 метра.

Завърналият се след контузия Матия Фурлани (Италия) остана осми с 8,02 метра или всички участници минаха границата от 8 метра.

Божидар продължава да е втори в класирането за Диамантената лига в дисциплината с 19 точки. Начело с 23 е Тентоглу, който вече си осигури и място във финала на веригата.