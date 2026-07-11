ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстиха на Возиня нов вид морски охлюв

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23205510 www.24chasa.bg

Кръстиха на Возиня нов вид морски охлюв

724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Возиня Снимка: Ройтерс

В чест на вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня, направил страхотно световно, е кръстен наскоро открит вид морски охлюв.

Малкият червен молюск е бил открит в Карибско море от биолога Хесус Ортеа, който решава да нарече откритието си в чест на 40-годишния вратар. Сега този вид носи наименованието Aldisa vozinha.

Националният отбор на Кабо Верде за първи път в своята история взе участие на мондиал. Отборът от Африка отстъпи пред действащия световен шампион Аржентина в продълженията с резултат 2:3 във фазата на 1/16-финалите.

Самият Возиня придоби световна известност след мача с Испания в груповата фаза (0:0). Броят на последователите му в инстаграм се увеличи по време на световното от 50 хиляди на над 28 милиона.

В публикувания доклад за откритието си Ортеа отбелязва, че е искал да отличи изключителната роля на Возиня. Ученият подчертава и символиката на това, че постижението е станало в мач срещу отбор с прякор La Roja („Червената фурия" / „Червените").

„Червеният цвят на новия вид служи като напомняне за неговия подвиг", се казва в доклада.

Возиня Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)