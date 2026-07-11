Кръстиха на Возиня нов вид морски охлюв

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В чест на вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня, направил страхотно световно, е кръстен наскоро открит вид морски охлюв.

Малкият червен молюск е бил открит в Карибско море от биолога Хесус Ортеа, който решава да нарече откритието си в чест на 40-годишния вратар. Сега този вид носи наименованието Aldisa vozinha.

Националният отбор на Кабо Верде за първи път в своята история взе участие на мондиал. Отборът от Африка отстъпи пред действащия световен шампион Аржентина в продълженията с резултат 2:3 във фазата на 1/16-финалите.

Самият Возиня придоби световна известност след мача с Испания в груповата фаза (0:0). Броят на последователите му в инстаграм се увеличи по време на световното от 50 хиляди на над 28 милиона.

В публикувания доклад за откритието си Ортеа отбелязва, че е искал да отличи изключителната роля на Возиня. Ученият подчертава и символиката на това, че постижението е станало в мач срещу отбор с прякор La Roja („Червената фурия" / „Червените").

„Червеният цвят на новия вид служи като напомняне за неговия подвиг", се казва в доклада.