Вече е ясно - кралете Меси и Роналдо сдават на крал Мбапе

Двама от най-великите във футбола - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, играят на последното си световно. Но вече няма съмнение, че следващият крал на футбола ще е Килиан Мбапе.

При победата с 2:0 над Мароко французинът пренаписа историята, но и показа, че е нормален човек с пропусната дузпа.

Още с излизането си на терена Мбапе се превърна в най-младия играч с 20 мача на световно, като прати в историята поляка Владислав Жмуда.

Голът му за откриването на резултата е 8-ият победен на първенство на планетата, като предното постижение от 7 бе на друг велик поляк - Гжегош Лато.

Той е единственият футболист от 1966 година насам, който има дял в 10 и повече резултатни ситуации на две световни. Преди 4 години имаше 8 гола и 2 асистенции, а сега е с 8 и 3 още преди 1/2-финала. И му остават само две, за да стигне до абсолютния рекорд на Герд Мюлер от 13 през 1970 г.

Така стигна до невероятните 100 резултатни ситуации (64 гола и 36 асистенции) за Франция.

Франция стана първият отбор от 2002 г. насам, в който двама играчи имат 5+ попадения на световно. Преди го направиха бразилците Роналдо (8) и Ривалдо (5), а сега са Мбапе (8) и Усман Дембеле (5). Двамата са вече и най-убийственият тандем в историята на националния отбор за последните 60 години. Те имат създадени 19 шанса един на друг на световни (10 - Мбапе към Дембеле, и 9 - Дембеле към Мбапе). И по този показател задминаха Ален Жирес и Мишел Платини (18).

Това световно се превърна и в първото с двама играчи, които записват уникален хеттрик - пропусната дузпа, гол и асистенция. Меси го направи във вторник срещу Египет и след това Мбапе срещу Мароко.

Но най-важният показател за Мбапе е, че има 17 победи в 20 мача на световни. Или 85% успеваемост, което не е било по силите на друг. И в 20-те си двубоя вече има точно 20 попадения. Той се изравни с Меси за голмайсторския приз на мондиала и е само на едно от вечния му рекорд за голове на световни.

Голът на Мбапе бе и 17-ият играч на “Реал” (Мадрид) на това първенство, което е нов рекорд. Предният бе на “Барселона” от 1994 г. - 16, като основен дял за него имаше и Христо Стоичков, който раздели “Златната обувка” за голмайстор с Олег Саленко - по 6.

Притесненията на французите от съдията се оказаха поредния медиен балон. След двубоя с Мароко вече са 6 от 6, когато реферът е от Аржентина на световно, което е най-добрият показател за тима.

Единственият сериозен гаф на съдиите бе безумното забавяне при изпълнението на дузпата, пропусната от Мбапе. Точно 182 секунди минаха от решението на Факундо Тело да даде 11-метров, преди да получи потвърждение от ВАР Ернан Мастранджело. И то при очевидно нарушение.

За 1/4-финалите ФИФА премести всички ВАР на стадионите, а не да са в центъра в Далас. Вероятно това може да е довело до някакъв технически проблем.

