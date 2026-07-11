11,00 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 1
11,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (кв.) MAX sport 1
13,15 ч Планинско колоездене Eurosport 2
13,20 ч Волейбол, Япония - Турция (ж) MAX sport 2
13,40 ч Moto 3, Moto 2, Гран при на Германия (кв.) MAX sport 1
14,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
15,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
15,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (спринт) MAX sport 1
16,30 ч Голф MAX sport 3
17,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3
17,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
17,30 ч Волейбол, България - Франция (ж) MAX One
18,00 ч Конен спорт БНТ 3
18,30 ч Волейбол, България - Румъния MAX sport 2
19,30 ч Голф MAX sport 3
22,00 ч Спортно катерене Eurosport 1
23,00 ч Голф Eurosport 2
0 ч Футбол, СП, Норвегия - Англия БНТ 1
4,00 ч Футбол, СП, Аржентина - Швейцария БНТ 1
4,00 ч ММА MAX sport 2
6,00 ч Волейбол, САЩ - Бразилия (ж) MAX sport 3