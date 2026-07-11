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Спорт по телевизията днес

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Головият терминатор Ерлинг Браут Холанд повежда Норвегия срещу Англия в четвъртфинала на световното довечера. Снимка: Ройтерс

11,00 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 1

11,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (кв.) MAX sport 1

13,15 ч Планинско колоездене Eurosport 2

13,20 ч Волейбол, Япония - Турция (ж) MAX sport 2

13,40 ч Moto 3, Moto 2, Гран при на Германия (кв.) MAX sport 1

14,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

15,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

15,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (спринт) MAX sport 1

16,30 ч Голф MAX sport 3

17,00 ч Джет ски, СП в Бургас БНТ 3

17,30 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

17,30 ч Волейбол, България - Франция (ж) MAX One

18,00 ч Конен спорт БНТ 3

18,30 ч Волейбол, България - Румъния MAX sport 2

19,30 ч Голф MAX sport 3

22,00 ч Спортно катерене Eurosport 1

23,00 ч Голф Eurosport 2

0 ч Футбол, СП, Норвегия - Англия БНТ 1

4,00 ч Футбол, СП, Аржентина - Швейцария БНТ 1

4,00 ч ММА MAX sport 2

6,00 ч Волейбол, САЩ - Бразилия (ж) MAX sport 3

Головият терминатор Ерлинг Браут Холанд повежда Норвегия срещу Англия в четвъртфинала на световното довечера. Снимка: Ройтерс
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