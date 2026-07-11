"Джиро д'Италия" излязло близо 50% по-скъпо от предвиденото

Домакинството на "Джиро д'Италия" е излязло с близо 50% по-скъпо от първоначално предвиденото. Това става ясно след отговор на финансовия министър Гълъб Донев на въпрос на депутата от "Демократична България" Джипо Джипов.

По-рано този месец стана ясно, че общата сума, отпусната от бюджета на държавата за организацията на колоездачната обиколка е 48,2 млн. евро. Вицепремиерът предоставя и разбивка на сумата. 15 млн. евро са за спортното министерство, 8,7 млн. евро за ангажираните с изпълнение на дейности по време на домакинството общо пет ведомства: ММС, МРРБ, МТ, МЗ и МВР; и сумарно 24,5 млн. евро, отпуснати на АПИ с две отделни решения на Министерския съвет - веднъж за 5 млн. евро и втори път за 19,5 млн. евро.

Досега беше ясно, че от АПИ са направили разчети за ремонти, свързани със състезанието, на стойност 10,2 млн. евро. И с тази сума се знаеше, че разходите на българската държава по домакинството възлизат на 33,9 млн. евро. Но се оказва, че похарченият публичен ресурс всъщност е с 14,2 млн. евро повече.

Към този момент не е известно дали и как точно са усвоени средствата от пряко замесените министерства.

"Във връзка с поставения въпрос "каква е структурата на окончателните разходи на събитието по пера" считаме, че конкретна информация за усвоените средства по видове дейности може да се предостави от пряко ангажираните с провеждането на спортното събитие - министъра на младежта и спорта и министъра на туризма, както и от определените с Решение №836 на Министерския съвет от 2025 г. отговорни институции за изпълнение на различни видове дейности от одобрения прогнозен план за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта", пише в отговора на Гълъб Донев.

България беше домакин на състезанието от 8 до 10 май. Колоездачите преминаха етапите Несебър - Бургас, Бургас - Велико Търново и Пловдив - София.

Състезанието се радваше на огромен зрителски интерес.