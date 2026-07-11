"Лудогорец" иска футболист от световното, взема 9 млн. евро за Станич

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Лудогорец води преговори за национал на Египет.

Това съобщават от клубния тим на Хосам Абделмагид на "Замалек".

Той част от националния отбор на „фараоните" на световното първенство. Бранителят влезе като резерва в мачовете с Нова Зенландия от груповата фаза и Австралия в 1/16-финалите, когато отбеляза и победната дузпа за 4:2.

Защитникът е основен футболист на "Замалек", но договорът му изчита след година, а не е подновен. Така че сега е моментът 25-годишният футболист да бъде продаден за добра сума.

В Гърция пък обявиха, че "Олимпиакос" се е разбрал и ще купи от "Лудогорец" сръбския халф Петър Станич за 9 млн. евро.