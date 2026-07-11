Бекъмови подкрепиха Англия на тренировка преди Норвегия

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Бившият английски национал сър Дейвид Бекъм се появи със синовете си Круз и Ромео на тренировка на родината на футбола преди четвъртфиналния мач от световното първенство срещу Норвегия довечера в полунощ.

Тя в базата на "Интер Маями". Бекъм е съсобственик на американския клуб.

Бившият капитан на Англия разговаря с няколко от играчите, сред които и рекордьорът по голове за страната Хари Кейн.

В края на заниманието сър изнесе надъхваща реч пред отбора, който гони първа световна титла за Англия от 60 г.