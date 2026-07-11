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https://www.24chasa.bg/sport/article/23206579 www.24chasa.bg

Българка спечели 4-а титла в кариерата си

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Росица Денчева Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Росица Денчева стана шампионка на сингъл на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката победи на финала втората поставена Юли Щруплова (Чехия) с 6:0, 6:3 за 63 минути на корта.

Денчева доминираше изцяло в първия сет, в който не даде гейм на съперничката си. Във втората част тя изостана с 1:3, но взе следващите пет поредни гейма и затвори срещата без проблеми с първия си мачбол.

Това беше пета поредна победа за националката без загубен сет в турнира.

Така плевенчанката завоюва четвърта титла на сингъл в кариерата си при жените от турнири на ITF World Tennis Tour и втора за годината след тази в Санта Маргерита ди Пула (Италия) в началото на месец април.

Росица Денчева Снимка: БФТенис

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