Хари Кейн: Дано мога да играя голф като Доналд Тръмп на неговата възраст

Капитанът на Англия Хари Кейн си спомни за играта на голф с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Това се случи преди около 18 месеца. Той ме покани да играем, докато бях в Палм Бийч. Когато президент те покани някъде...

Беше доста необикновено преживяване да се срещна с него и да играем голф. Трябва да кажа, че Доналд играе много добре. Надявам се да мога да играя голф толкова добре, колкото него, когато стигна неговата възраст (в момента Тръмп е на 80 г.).

Това беше уникално преживяване. Благодарен съм, че ме покани да играем ", разказа Кейн, на когото и съотборниците му довечера в полунощ предстои 1/4-финал на световното срещу Норвегия.