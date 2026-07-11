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https://www.24chasa.bg/sport/article/23206649 www.24chasa.bg

Нойер разбутал здраво Германия със завръщането си

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Мануел Нойер и Александър Нюбел (вторият и петият от ляво на дясно) пред тренировка в САЩ Снимка: Ройтерс

Завръщането на 40-годишния звезден вратар Мануел Нойер в националния на Германия е довело до здраво разбутване на бундестима, твърди Ran.

Първо получилият уверения от селекционера Юлиан Нагелсман, че ще е титуляр на световното Оливер Бауман е трябвало да приема удара.

Нойер обаче е поискал вратар №3 Александер Нюбел да не бъде в състава за сметка на резервата му в "Байерн" Йонас Урбих. Това довело до заплаха за подаване на оставка от треньора на вратарите Андреас Кроненберг.

В крайна сметка Урбих пътува за мондиала, но под формулировката "вратар за тренировки" и без картотека. Нюбел все пак остана №3.

Според Ran Нойер упражнява един вид психологически тормоз към Нюбел след пристигането му от "Шалке 04" в "Байерн" през 2020-а.

Александер не получи обещаната бройка мачове и бе преотстъпван в "Монако" и "Щутгарт" и накрая това лято продаден на турския "Бешикташ".

Присъствието на Нойер на вратата не помогна на Германия да избегне можещото да се прогнозира с треньор Нагелсман крушение - отпадна на 1/16-финалите от Парагвай с дузпи.

Мануел Нойер и Александър Нюбел (вторият и петият от ляво на дясно) пред тренировка в САЩ Снимка: Ройтерс

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