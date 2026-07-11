Кой всъщност е играчът Килиан Лотен?

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Ако за първи път сте видели Килиан Мбапе в компютърната игра FIFA 17, може би го помните като Лотен. Или Мбапе Лотен.

През януари 2016 г. Франс прес публикува надписи към снимките на 17-годишния футболист като “Килиан Лотен”.

Повечето медии тогава го наричаха Мбапе Лотин. Псевдонимът му в базите данни на някои популярни сайтове все още показва пълното му име - Килиан Мбапе Лотен.

Къде отиде Лотин? И защо е Килиан Мбапе, а не Килиан Лотин?

Втората фамилия на Килиан идва от камерунския му баща.

Днешната футболна звезда е роден на 20 декември 1998 г. в Париж. Официалната му рождена фамилия е Мбапе Лотан и се появява във футболните бази данни в продължение на много години. И докато Килиан не стана суперзвезда, много медии не знаеха как правилно да го наричат.

Откъде произлиза Лотен, също е ясно: от баща му

Пълното име на баща му е Ели Вилфрид Мбапе Лотен. Той е роден в Дуала, най-големия град на Камерун. Семейството му произхожда от остров Джебале в устието на река Вури, близо до въпросния Дуала.

Във Франция Вилфрид работи с деца в продължение на много години в клуб “Бонди”. Именно там младият Килиан започва да играе. Баща му е отговорен предимно за футболната страна. По-малкият брат на Килиан също носи пълната фамилия - Мбапе Лотен.

Фамилията Лотен е премахната след пробива на Мбапе в “Монако”. Повратният момент настъпва през сезон 2016/2017. Монако печели френското първенство, стига до полуфиналите на Шампионската лига, а 18-годишният нападател се превръща от обещаващ талант във водеща млада звезда на Европа.

Четвъртфиналът срещу “Борусия” (Дортмунд) се оказва особено символичен. На 12 април 2017 г. Мбапе отбелязва два гола в Германия. След мача Le Monde публикува заглавие: “Стадионът в Дортмунд, където Мбапе Лотен стана Килиан”. Въпреки че всъщност той стана Килиан Мбапе.

Докато през първата половина на 2017 г. дългото фамилно име все още редовно се срещаше в пресата, след пробива му в Шампионската лига всички започнаха да го изписват Килиан Мбапе.

По времето, когато той премина в “Пари Сен Жермен”, въпросът най-накрая беше решен.

Мбапе е по-подходящо за марката от Лотен. Двете имена имат по шест букви на френски (на български - по пет). Разликата е в произношението. Мбапе започва с рядко срещания звук “мб” в европейските уши. Трудно е да се обърка това фамилно име с десетки познати френски, английски или испански. Лотен е европейско по звучене. И подобно на много други.

Има и звуков ефект. Ки-ли-ан Мба-ппе. Две кратки щраквания и отчетлив завършек!

Лотен е по-трудно заради френското си произношение. Изписва се Lottin. Първото изкушение е да прочетете Лотин. Това е капан. Окончанието “ин” се произнася като носовата гласна “е”, така че е Лотен. Извън Франция фамилията неизбежно би се произнасяла различно: Лотен и Лотин.

С Мбапе няма такъв проблем.

Как Мбапе и Лотен са се събрали в едно и също фамилно име

С Мбапе всичко е сравнително ясно. Фамилията има дълбока местна история. Още през ХIХ век Кума Мбапе, известен още като Лок Присо, е живял в района на Дуала. Той е един от местните владетели, които са се съпротивлявали на установяването на германско управление. През ХХ век известният камерунски футболист Самюел Мбапе Лепе също е носил фамилията.

Семейство Лотин е по-сложно.

Тази фамилия отдавна съществува във Франция. Сред френските Лотин е имало издатели, историци и чиновници, а произходът ѝ се обяснява по различни начини: може би е произлязла от умалителна форма на по-старо име. Няма унифицирана етимология.

Възможно е Мбапе да е африканската част на фамилията, докато Лотин е френската част, наследена от семейството по време на колониалните времена. Но има нюанси.

Името Лотин се среща в Дуала поне от ХIХ век. Адолф Лотин Саме е роден там през 1881 г. и по-късно става видна фигура в камерунското баптистко движение. Германският протекторат над Камерун е установен едва през 1884 г. Френското управление започва още по-късно, след Първата световна война.

Може би камерунското Лотин и френското Лотен са възникнали независимо. Може би местното име някога е било написано на латиница, което го е правило да наподобява европейско фамилно име. Не може да се изключи влиянието на европейските мисионери, работили в района на Дуала преди официалната колонизация.