Продават за $ 1 млн. билет за Норвегия - Англия чрез сайта на ФИФА

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Норвегия и Англия ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален мач от световното довечера в полунощ в Маями.

На официалния портал на ФИФА за препродажба на билети се появи обява за продажбата на два билета на стойност 1,005 млн. долара за брой. Тяхната номинална цена е 1285 долара.

При това купувачът трябва да плати комисиона на ФИФА в размер на 15%. Продавачът също дължи комисиона от 15% на централата.

Феновете могат да обявяват билетите си в сайта за каквато сума пожелаят, тъй като ФИФА не е установила таван на цените.