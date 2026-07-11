ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и КНДР потвърдиха ангажимента си за разширяв...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23206766 www.24chasa.bg

Продават за $ 1 млн. билет за Норвегия - Англия чрез сайта на ФИФА

708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фенове на Норвегия се подготвят на улица в Маями за придобилото световна популярност гребане на сухо, с което празнуват успехите на националния отбор. То е препращане към викингските предци на скандинавската страна. Снимка: Ройтерс

Норвегия и Англия ще се изправят един срещу друг в четвъртфинален мач от световното довечера в полунощ в Маями.

На официалния портал на ФИФА за препродажба на билети се появи обява за продажбата на два билета на стойност 1,005 млн. долара за брой. Тяхната номинална цена е 1285 долара.

При това купувачът трябва да плати комисиона на ФИФА в размер на 15%. Продавачът също дължи комисиона от 15% на централата.

Феновете могат да обявяват билетите си в сайта за каквато сума пожелаят, тъй като ФИФА не е установила таван на цените.

Фенове на Норвегия се подготвят на улица в Маями за придобилото световна популярност гребане на сухо, с което празнуват успехите на националния отбор. То е препращане към викингските предци на скандинавската страна. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)