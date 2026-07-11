ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФИФА разпродава на парчета за по $ 445 тревата от ...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23206807 www.24chasa.bg

Матей Казийски продължава с Радостин Стойчев в Турция

1244
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Радостин Стойчев и Матей Казийски

Матей Казийски остава във водения от Радостин Стойчев "Халкбанк" (Анкара) за още един сезон, съобщават от турския волейболен клуб в събота. В този отбор ще играе и откритието от този сезон на националния отбор Денислав Бърдаров. Той и Казийски, който през септември ще навърши 42 г., са посрещачи.

"Халкбанк" поднови договора на нашия опитен нападател Матей Казийски. Това е част от преструктурирането на състава за новия сезон. Матей Казийски, едно от известните имена в световния волейбол, ще продължи да играе със синьо-бялата фланелка през новия сезон, благодарение на своя опит, лидерски качества и влияние на игрището. Вярваме, че той ще продължи да има значителен принос за нашия отбор със своя опит и професионализъм и му желаем успешен сезон", написаха от "Халкбанк".

Радостин Стойчев и Матей Казийски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)