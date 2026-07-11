Матей Казийски продължава с Радостин Стойчев в Турция

Матей Казийски остава във водения от Радостин Стойчев "Халкбанк" (Анкара) за още един сезон, съобщават от турския волейболен клуб в събота. В този отбор ще играе и откритието от този сезон на националния отбор Денислав Бърдаров. Той и Казийски, който през септември ще навърши 42 г., са посрещачи.

"Халкбанк" поднови договора на нашия опитен нападател Матей Казийски. Това е част от преструктурирането на състава за новия сезон. Матей Казийски, едно от известните имена в световния волейбол, ще продължи да играе със синьо-бялата фланелка през новия сезон, благодарение на своя опит, лидерски качества и влияние на игрището. Вярваме, че той ще продължи да има значителен принос за нашия отбор със своя опит и професионализъм и му желаем успешен сезон", написаха от "Халкбанк".