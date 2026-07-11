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Почина Кен Бейтс, който купи "Челси" за 1 лира и го продаде за 140 милиона

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Кен Бейтс Снимка: Официален сайт на "Челси"

На 94 години почина един от легендарните собственици на "Челси" Кен Бейтс. Той купи лондонския клуб за 1 лира през 1982 година и го спаси от фалит. След това през 2003 г. го продаде на Роман Абрамович за 140 милиона.

Той е човекът, който спечели войната с акулите на пазара за недвижими имоти, които искаха да изгонят "Челси" от "Стамфорд Бридж". Спечели 2 купи на Англия (1997 и 2000), една купа на лигата (1998), една суперкупа на Англия (2000) и една суперкупа на Европа (1998).

2 години по-късно Бейтс се завърна във футбола, като купи половината от "Лийдс". Но през 2007 г. клубът бе поставен под администрация и той продаде дела си, но остана в управата до 2012 г.

През годините бе свързан с "Олдъм", "Уигън" и "Патрик Тисъл". Бе сред тези, които първи подкрепиха проекта за нов стадион на мястото на легендарния "Уембли".

Кен Бейтс
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