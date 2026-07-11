4-часова среща на летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк остави само Клоп да подпише с Германия

Юрген Клоп е разговарял с представители на Германския футболен съюз (ГФС) в хотел край летище в "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк, като от страна на централата са присъствали президентът Бернд Нойендорф и неговият заместник Ханс-Йоахим Ватцке. Според "Билд" тя е продължила 4 часа и на практика е оставила само треньорът и ГФС да подпишат договора, с който той ще стане селекционер на бундестима до 2030-а.

Клоп е бил с агента си Марк Козике. Срещата е проведена в Ню Йорк, тъй като той е на световното първенство като анализатор за MagentaTV. Нойендорф и Ватцке са пристигнали от Франкфурт.

Клоп ще работи в националния на родината си със своите дългогодишни помощници Петер Кравиц и Пепейн Линдерс.

Остава да се уточни раздялата на треньора със сегашния му работодател "Ред Бул", където той е шеф на дирекция "Глобален футбол". Спряга се вариантът Клоп като селекционер на Германия да рекламира австрийския концерн за енергийни напитки.