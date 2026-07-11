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https://www.24chasa.bg/sport/article/23207276 www.24chasa.bg

Григор Димитров среща непознат чех на старта в Бостад

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Григор Димитров

Звездата ни в тениса Григор Димитров ще срещне чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира на червена настилка от сериите АТР 250 в шведския град Бостад, реши жребият. Това ще бъде първи помежду им.

23-годишният Свърчин е на 112-о място в ранглистата, а в края на миналата година бе достигнал и до рекордното за него 86-о.

Ако спечели срещу чеха, във втория кръг Димитров, който участва с "уайлд кард", ще срещне победителя от мача между поставения под номер 5 в схемата Нуно Боржеш от Португалия и Мойс Куаме от Франция.

Григор Димитров

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