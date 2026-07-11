Лиа Каратанчева загуби драматично от хърватка на 1/2-финал в Хага

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд от 60 хиляди долара.

22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, отстъпи с 2:6, 6:4, 4:6 срещу хърватката Леа Бошкович за два часа и 20 минути игра.

Каратанчева допусна два пробива и загуби първия сет с 2:6. Във втората част българката поведе с 2:0, допусна обрат до 2:3, но след 3:4 спечели три поредни гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Третият, решителен сет също беше много драматичен. Българката изостана с 0:2, успя да направи обрат до 3:2, но загуби следващите два гейма и изостана с 3:4.

При 4:5 Каратанчева имаше четири възможности да върне пробива, но не успя да ги реализира, а Бошкович затвори мача в своя полза от втория си мачбол.