Парадокс: Двама си говорят по телефона, третият губи

Три позвънявания и отменен червен картон превърнаха несправедливо Фоларин Балогун в най-големия злодей на световното

Фоларин Балогун не направи нищо, за да се превърне в най-големия злодей на световното първенство, но все пак стана точно такъв.

След мача срещу Белгия той едва успя да се придвижи от централния кръг до тунела, след което каза на репортерите: „Трудно е да се опише с думи чувството на разочарование. Не завърши така, както искахме. Но мисля, че всички забелязаха: обединихме нацията чрез този турнир."

Трудно е да се повярва, че само няколко дни преди това всичко беше толкова различно.

Балогун сякаш изживя два живота по време на този турнир.

Първият беше приказка. Дубъл в дебюта си. САЩ смазаха упорития Парагвай с 4:1. Национален възторг. Балогун е новата звезда на американския спорт. Той нарича този старт на световното първенство „истинска мечта".

Вторият беше мрачен, дори трагичен в някои отношения. Започна в момента, в който американският президент Доналд Тръмп вдигна телефона и се обади на шефа на ФИФА Джани Инфантино, за да завърши с тежка загуба на САЩ срещу не чак толкова силна Белгия. Поражението с 1:4 сложи край на американската мечта.

Пет дни по-рано Балогун вкара гол срещу Босна и Херцеговина, но получи червен картон. Съединените щати трябваше да играят половин час с човек по-малко, все още водейки само с 1:0. Те се справиха и се класираха за осминафиналите. Оставаше само един проблем: Балогун нямаше да играе срещу Белгия.

И тогава на сцената изгря Доналд Тръмп.

До неделята на мача дисциплинарната комисия на ФИФА успя да замрази наказанието. Обясненията и поведението на ФИФА бяха толкова абсурдни, че нямаше съмнение: те наистина са били подложени на натиск.

Три телефонни обаждания превърнаха Съединените щати от симпатичен отбор в основен дразнител на турнира. Балогун се превърна в един от символите на избухналата омраза. Дори никой да не го обвиняваше директно, името му се появи в заглавията по целия свят. Въпреки че той просто получи червен картон и дори не се опита да го обжалва.

Кристиан Пулишич каза, че Фоларин се усмихнал широко, когато научил, че все пак ще играе срещу Белгия. А кой не би? Шансът да блеснеш (или дори просто да стигнеш) до осминафиналите на Световно първенство не се появява много често, а класирането за четвъртфиналите би било един от най-големите успехи в историята на САЩ.

Докато националният отбор празнуваше, Доналд Тръмп самодоволно потвърди влиянието си върху Инфантино, питайки: „Как бихте се чувствали, ако ви отнеме Меси, Роналдо или Кейн?"

Но Балогун не е Меси, Роналдо или Кейн. Той е просто добър футболист.

На 25 години най-добрият му сезон е 2022/23, с 21 гола в Лига 1 за Реймс, след като не успя да се задържи в Арсенал. Този сезон Фоларин има 13 гола в първенството за Монако. Това не е статистика за суперзвезди. Но как може някой политик, на когото току-що му е обяснено какво е червен картон във футбола, да знае това? Тръмп не спаси Балогун, не подобри шансовете на американския отбор срещу Белгия и дори не коригира несправедливото решение на съдията. Странно е, че човек, който „разбира добре спорта", не е помислил как Белгия ще бъде мотивирана от неговите идиотщини. „През последните дни в САЩ ни гледаха с пренебрежение", каза Тибо Куртоа след мача. „Всички говореха колко лесно щяха да ни победят, но мисля, че сега доказахме, че сме добър отбор." Вместо да спечелят предимство, САЩ само получиха допълнителен натиск. Тръмп просто провали отбора си.

Резултатът от мача само потвърди това. Американците рухнаха.

Те допуснаха първия си гол в деветата минута, втория само минута след като изравниха резултата. След това вратарят Мат Фрийз подари третия гол на Белгия, а Ромелу Лукаку зли довърши в добавеното време. „Мисля, че не показахме истинското си ниво. Така и не влязохме в играта", оплака се Маурисио Почетино.

А какво да кажем за Балогун? Треньорът го смени само секунди преди четвъртия гол. Фоларин беше пропуснал две чисти възможности в мача и имаше само 19 докосвания. Сянка на предишното си аз. Той изглеждаше изтощен, когато сядаше на пейката.

И все пак в тази история Балогун се държеше по-почтено от много от участниците в нея. Докато Маурисио Почетино оправдаваше получилата се ситуацията и казваше, че отборът на САЩ е пострадал най-много, Балогун мълчеше. И след поражението, в момент, когато би било най-лесно да се скрие в съблекалнята, той отиде при треньора на противниковия отбор. Само за да поговори. „Наистина ми хареса", каза по-късно Руди Гарсия. „Цялата тази ситуация не е по негова вина. Казах му го. Наистина оценявам, че дойде при мен", добави наставникът на "червените дяволи".

По този начин политическите игри превърнаха футболист, който беше отбелязал три гола и имаше фантастично световно първенство, в обект на подигравки. За Балогун нямаше идеално решение. Може би трябваше да откаже да излезе на терена? Но той просто просто искаше да играе на домакинското си световно първенство. И борбата за надмощие на някой друг го забърка в история, с която той няма нищо общо. Никой не го е обобщил по-добре от самия Балогун: „Приех решението, когато ми показаха червения картон. И приех решението, когато ми беше разрешено да играя. Не участвах в този процес. Няма нищо общо с мен лично."

Балогун е футболист, отбелязал три гола на това световно първенство. И със сигурност не е злодей.