При световна титла англичаните си разделят 15 млн. лири, германецът Тухел взема 3 млн.

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Играчите и треньорският щаб на националния отбор на Англия ще си разделят общо около 19 милиона лири под формата на бонуси, ако спечелят световното първенство.

Според информация на The Guardian в случай на триумф във финала Футболната асоциация на Англия (FA) ще изплати:

- Около 15 милиона лири за играчите;

- 3 милиона лири на селекционера Томас Тухел (Германия);

- Приблизително 1 милион лири на неговия треньорски щаб;

Така футболистите ще получат при успех над два пъти повече в сравнение с бонусите, които бяха предвидени, ако бяха спечелили мондиала в Катар преди 4 години.

Общата сума на наградния фонд е нараснала с 50% и възлиза на 655 милиона долара (488 милиона лири), въпреки че тази сума сега трябва да бъде разпределена между 48, а не между 32 асоциации.

На шампионите се полагат 50 милиона долара (38 милиона лири) – за сравнение, преди 4 години ФИФА изплащаше 32 милиона долара за титла.

Английската футболна асоциация вече си е гарантирала около 19 милиона долара благодарение на класирането на Англия на четвъртфиналите. Приблизително половината от тази сума ще бъде изплатена на играчите и персонала независимо от изхода на четвъртфиналния мач срещу Норвегия, който започва довечера в полунощ.

Точната сума за всеки футболист ще зависи от минутите, прекарани на терена. Ако парите се разделят поравно, това би означавало по 577 000 лири на човек.

Освен това играчите получават и такси за участие в мачовете в размер на 2000 лири на двубой, въпреки че по силата на традиционно споразумение тези средства се даряват за благотворителност.